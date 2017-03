Une belle rencontre avec le couple Boucher-Paré

Saint-Denis (RC) – Organisée par le Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton, le prochain volet des Belles Rencontres accueillera Brigitte Boucher et Jean Paré le dimanche 2 avril, de 14 h à 16h, au Centre communautaire Antonio Rhéaume.

Ce couple qui cumule 35 ans de mariage a donné naissance à 12 enfants qui ont grandi à Saint-Denis sous l’œil attentif et bienveillant de Brigitte et Jean. Tout en élevant leur famille, ils ont réussi à nourrir leur soif d’apprendre et de s’accomplir en poursuivant des études et des projets passionnants. Qui n’a pas entendu parler de la famille Boucher-Paré, au moins lors du tournage de La petite séduction en octobre 2011? À ce jour, la fabuleuse histoire des Boucher-Paré demeure quasi-inconnue du plus grand nombre. En voici quelques jalons pour mettre en appétit l’auditoire.

Trente-cinq années bien remplies

Boucher et Jean Paré se sont rencontrés en 1979 lors du programme de musique au Cégep de Sherbrooke. Ils se sont mariés à l’été 1981 puis ont gradé à l’université, Jean au baccalauréat en philosophie et Brigitte au baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire.

L’arrivée des premiers enfants n’a pas empêché Jean, dès 1984, de s’inscrire à l’Université Laval au baccalauréat en musique, programme qu’il complétera plus tard par une maîtrise en composition et une maîtrise en musique (interprétation, guitare classique). Passionné de savoirs et animé du désir de comprendre, il obtient également un doctorat en philosophie à l’Université de Trois-Rivières.

Tout en s’occupant des enfants, de la maison, des activités scolaires et paroissiales et autres activités, Brigitte se dote d’un certificat en arts visuels et d’un certificat de deuxième cycle en pratiques artistiques actuelles de l’Université de Sherbrooke, de même que d’un diplôme en infographie et mise en page.

Selon les années, elle fait l’école à la maison pour l’un ou l’autre de ses enfants. Membre de l’ensemble de musique médiévale Faëria, elle enregistre deux CD. Elle compose également la musique des Chevaliers d’Émeraude, une saga écrite par Anne Robillard et présentée en vidéo. À son tour, elle écrit un livre sur les coutumes médiévales, Les Fêtes de Parandar, publié en 2008. Depuis, elle a écrit une petite collection de livres pour enfants pour laquelle elle recherche une maison d’édition. Dans ses temps libres, Brigitte confectionne des vêtements médiévaux et pratique l’art vitrail.

Pour sa part, Jean enseigne notamment la musique et l’histoire contemporaine au Séminaire Salésien, la philosophie et la pédagogie à l’Université de Sherbrooke et la musique de chambre à l’Université Bishop). Il a occupé les fonctions de directeur du Chœur Héritage et de directeur fondateur de la Société d’Exécution musicale du Québec, tout en interprétant le personnage de Danalieth dans les Chevaliers d’Émeraude !

Comment parvient-on à s’occuper de soi quand on a douze enfants ? Et comment douze enfants peuvent réaliser que maman et papa sont encore en couple ? Cette Belle Rencontre sera l’occasion d’en apprendre sur Brigitte Boucher et Jean Paré qui pourront raconter leur vie de famille à l’approche d’un voyage en Irlande pour fêter leur 35 ans de vie ensemble.

Durant la rencontre du 2 avril, du café, thé et biscuits seront offerts à compter de 13 h 30. Le centre communautaire est situé au 1485, route 222.