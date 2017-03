Le CAB sucre le bec de ses invités pour une bonne cause

MRC des Sources – Le 12 mars dernier se tenait la troisième activité d’autofinancement du Centre d’Action Bénévole (CAB) des Sources. Pour l’occasion, au-delà de 280 personnes ont répondu à l’invitation. Un comité organisateur et plusieurs bénévoles ont mis sur pieds ce qui est devenu le traditionnel dîner de cabane à sucre. Grâce à la générosité des commanditaires et de messieurs André Gagné et Yvon Picard, les gens de la communauté ont pu sucrer le bec à satiété. Cette activité d’autofinancement a permis au CAB d’amasser la somme de 4 500 $. Une 4e édition est prévue pour l’an prochain.