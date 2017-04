L’Exposition canine de retour au Centre Lemay

Windsor (RC) – Pour une troisième année, l’Exposition canine de Windsor débutera le calendrier des activités du Club canin canadien durant l’année 2017. Du 15 au 16 avril, plus de 250 chiens par évènement, à un rythme de deux par jour, auront lieu au Centre J.A. Lemay.

L‘organisation sera de nouveau confiée au président du Club canin de l’Estrie, Peter Beattie, avec l’appui de la présidente de l’exposition, Jessica Tétreault, qui prend le relais de Josée Godbout pour l’année 2017.

Comme pour les deux dernières éditions, des participants de l’Ontario s’additionneront à ceux du Québec parmi lesquels s’ajoutent de plus en plus les « manieurs » dont le travail consiste à assurer la progression des chiens de race auprès des propriétaires.

« On s’attend à un autre succès et comme pour les deux autres années, la Ville de Windsor appuie nos efforts. En tenant compte de l’affluence, nous envisageons la possibilité d’ajouter une troisième journée à l’évènement l’an prochain, mais pour l’instant on se concentre sur celle qui approche», entrevoit M. Beattie.

Aux nombreux propriétaires de chiens ainsi qu’aux commerçants qui occuperont la surface de l’aréna, la population pourra apprécier les diverses races et compétitions. Le coût à l’entrée sera de 5 $ par personne.