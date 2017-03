Finales de la ligue commerciale de hockey

Windsor (RC) – Les parties inscrites aux séries éliminatoires de la ligue commerciale de hockey Industrielle Alliance ont pris fin dimanche dernier. Aucun changement n’est à retenir puisque GMCA/Bar Val-Joli et Plomberie C. Auger/St-Gab’s sont assurés du match de la finale qui aura lieu durant la prochaine fin de semaine. Construit-Tech/Promutuel Assurance et Profusion/Synerco auront droit à la finale de consolation.

D’ici là, GMCA/Bar Val-Joli et Construit-Tech/Promutuel Assurance ont terminé la ronde en début de soirée du dimanche 19 mars. Le tableau indicateur a signalé le seul but de la première période lorsque Jordan Roy (1b-1a) a déjoué le gardien Maxime Blanchard au profit de Construit-Tech/Promutuel à 6:20. Sans autre réplique, GMCA/Bar Val-Joli s’est mis en marche au deuxième vingt avec les buts de Mathieu Viens (2-0), Jay Champagne (2-0) et Steve Gagnon en l’espace de cinq minutes face au cerbère Marc Bissonnette.

À la période suivante, Jason Bachand (2-1), qui avait auparavant signé une assistance, a été le seul à s’inscrire deux fois au profit de Construit-Tech/Promutuel Assurance. Champagne et Viens ont cependant maintenu l’écart pour préserver un gain de 5 à 3 pour GMCA/Bar-Joli. L’honneur du Joueur du Bar La Game a été décerné à Jay Champagne.

Deuxième match

La soirée a de nouveau été difficile pour Profusion/Synerco lors de la deuxième joute sur la patinoire du Centre J.A. Lemay. Avec le seul but du premier tiers signé par Matthieu Viens (4-2) au profit de Plomberie Auger/St-Gab’s, les meneurs du circuit ont additionné trois autres buts venant de Stéphane Paquin, Corriveau et Mick Morneau (1-0) en direction de la cage d’Olivier Verret. L’écart s’est de nouveau creusé alors que Mathieu Arsenault et Anthony Champagne étaient les seuls à se manifester pour Profusion/Synerco devant le filet d’Éric Roy.

Le scénario a été le même en troisième période alors que les deux buts de Corriveau et ceux de Pierre Dumas (1-1) et Gaby Morneau (1-1) assuraient la victoire de Plomberie C. Auger/St-Gab’s. Seuls Joe Raymond (1-1) et Max Drapeau ont marqué au terme d’un revers, cette fois de 8 à 4, qui est à l’image d’une difficile saison pour Profusion/Synerco. Le Joueur du Bar La Game et Matthieu Corriveau.