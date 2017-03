Une seconde édition verra le jour au Camp Musical d’Asbestos

Asbestos - Le 11 mars dernier se tenait la toute première édition de l’événement l’évènement Bière et Bouffe dont le but était d’amasser des fonds pour Camp musical d’Asbestos.

Les organisateurs peuvent dire mission accomplie alors que plus de 210 personnes se sont réunies pour goûter à une multitude de produits de la MRC des Sources mis en valeur pour l’occasion. Un souper cinq services a été servi aux invités et l’équipe du Moulin 7 s’occupait de l’accord mets et bières. Une soirée dansante, avec une formation musicale, a clôturé l’évènement. Une somme de plus de 6 000 $ a ainsi pu être amassée afin de poursuivre sa mission, soit offrir l’accessibilité à la musique aux jeunes du primaire et secondaire, et ce durant l’été et l’année scolaire.

Et lors de cette soirée, le conseil d’administration a tenu à souligner les 25 ans de direction de Hugues Grimard au sein de l’organisme.

«C’est une passion pour moi. Ça a passé tellement vite. Le camp musical accueille 55 000 personnes par année et a un chiffre d’affaires d’un million par année. Il emploie une quinzaine d’employés permanents et plus de 50 durant la période estivale. Il dégage une image positive tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la MRC», a ajouté M. Grimard. Il a d’ailleurs reçu la Médaille de l’Assemblée nationale, remise par la députée Karine Vallières.