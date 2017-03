Danville souligne la journée internationale des femmes

Danville- Le 9 mars dernier, une soirée sous forme de 6 à 8 a permis à la ville de Danville de souligner les réalisations des femmes de la communauté.

L’évènement, qui avait lieu à la salle des chevaliers de Colomb de Danville, a permis de réunir quelque 75 personnes. Nathalie Boissé, conseillère municipale chargée de ce projet, a tenu à rappeler que le 8 mars «C’est une journée de célébration des droits des femmes, une journée de bilans des luttes menées et à mener et aussi une journée d’actions et de mobilisations partout dans le monde. Chacun des gestes que nous posons pour défendre l’égalité entre les femmes et les hommes est important, qu’il soit quotidien ou ponctuel, visible ou non. C’est la somme de ces gestes que nous posons toutes séparément et ensemble qui finissent par faire une différence.»

Stephanie Shannon, Charlie Létourneau-Giguère, Isabelle Lodge, Marie-Paule Gendron, Laure Milot, Lisette Fredette ont reçu un hommage de la part de monsieur Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska, un message de la députée Karine Vallières et un certificat hommage remis par Michel Plourde, maire de Danville.

Durant la soirée, les invités ont également pu entendre des touchants témoignages de la part des six femmes honorées.

« Nous aurions pu honorer tellement de femmes de Danville, nous en aurions eu pour plus de 24 heures !», a conclu M. Plourde.