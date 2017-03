Steak frites au profit du Centre de répit Théo Vallières

Windsor (RC) – Afin de soutenir et d’accroître le financement du Centre de répit Théo Vallières, un repas-bénéfice à la mode steak frites aura lieu le mercredi 12 avril au Centre J.A. Lemay, à partir de 17 h 30. Cette première édition sera l’occasion d’encourager la fondatrice du nouvel organisme, Roxanne Vallières, et de son équipe qui s’apprête à aménager dans leurs locaux situés sur la rue Saint-Georges, face au terrain de l’école du Tournesol.

« Le Centre de répit Théo Vallières est un organisme à but non lucratif régi par un conseil d’administration », précise Mme Vallières, qui est la mère du jeune Théo. Il s’adresse aux adolescents, jeunes adultes et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, de légère à moyenne, pouvant avoir un trouble du spectre de l’autisme, un retard global ou d’autres handicaps. »

Le but du centre est d’empêcher l’isolement et de permettre à chacun de vivre sa vie. « Pour y arriver, il faut offrir des activités simples de la vie quotidienne, comme celle de retrouver leurs amis qu’ils n’ont pas toujours la chance de voir à l’extérieur de l’école, ou de leur milieu de vie. Pour les parents, notre centre de répit offre aussi aux parents de s’arrêter et de reprendre leur souffle », ajoute Roxanne Vallières.

Filets mignons, frites, desserts et période de réservation

La première édition du steak frites offrira la tendreté du filet mignon accompagné de frites maison, sauce poivrée, légumes d’accompagnement et d’un bar à salade. Gâteaux (framboise, chocolat, vanille), petites tartelettes et mousses (chocolat et framboise) compléteront le repas avec thé et café. L’évènement se déroulera sur la surface de jeu de l’aréna,

Le coût du billet est de 90 $. Des tables de huit et dix personnes sont disponibles. Pour chaque table, des bouteilles seront offertes (deux pour les tables de huit convives et trois pour les tables de dix). Un bar sera sur place.

Pour réserver une place, communiquez avec la fondatrice et directrice du Centre de répit, Roxanne Vallières, au 819 845-9037. Une réponse avant le 3 avril serait grandement appréciée.