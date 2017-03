Nouvelle cuisine du Centre communautaire Mgr Thibault de Danville

Danville - Le 16 mars dernier, la ville de Danville inaugurait la toute nouvelle cuisine du Centre communautaire Mgr Thibault.

Octroyée dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement du Canada, une subvention de 24 400 $ a permis de rénover la cuisine du Centre communautaire, dont le coût total s’élève à 25 000 $.

«Afin de créer des rencontres intergénérationnelles, un partenariat entre la ville de Danville, la Maison des familles FamillAction de la MRC des Sources et le Cercle de fermière a été créé. Des ateliers culinaires entre les deux organismes y seront tenus à raison de 2 à 3 fois par année. Même chose entre la Maison des jeunes Au point de Danville et le Club des bons amis», a expliqué la conseillère municipale et représentante du comité des familles et des aînés de la Ville de Danville, Nathalie Boissé.

Ainsi, plusieurs fois au cours de l’année, les organismes partageront leurs connaissances culinaires tout en contribuant à briser l’isolement de certains aînés et à vaincre les préjugés.

Les travaux de réfection ont débuté au mois de février 2017. Les comptoirs, les armoires, le recouvrement de plancher, le plafond sont neufs. Un nouveau système de ventilation a aussi été installé, de même que l’ajout d’espaces de rangement. Tant les organismes que les citoyens pourront bénéficier de ces nouveaux aménagements.

Lors de l’inauguration officielle, les trois organismes de Danville impliqués dans le projet, c’est-à-dire le Cercle de fermière, le Club des bons amis ainsi que la Maison des jeunes Au point étaient réunis. Ils avaient cuisiné pour l’occasion un pouding chômeur.

Finalement, rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre de la Politique familiale et de Municipalité amie des aînés, processus amorcé en février 2013.

« Pour la Ville, il importe que toutes les décisions soient prises en fonction du bien-être des familles et des aînés. Le comité de la famille et de la MADA, formé d’élus et de citoyens, a travaillé en collaboration avec le ministère des Familles et des aînés du Québec. La cuisine est l’un des projets d’envergure qui en ressort, puisque sa nouvelle version a été conçue en fonction de l’intergénérationnalité », a conclu le maire Michel Plourde.