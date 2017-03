Savoir s’exprimer par écrit, ça s’apprend

Wotton - Cette année, les élèves de l’école Hamelin ont pu prendre part à un concours littéraire organisé par le Club Optimiste de Wotton.

«Ce projet d’écriture est basé sur un concours du Club Optimiste International, mais modifié et adapté à notre milieu, les élèves devaient présenter un texte écrit sur le sujet suivant: Qu’est-ce que ma famille m’apporte», a précisé Denis Pinard, membre du Club.

Voici quelques extraits des écrits des élèves gagnantes du concours des trois classes de la 3e à la 6e année.

«La famille, peut-on s’en passer ? En tout cas, pas dans la mienne. Ma famille m’apporte des belles vacances, de la confiance, des beaux moments et du travail….Il y a deux ans, je n’avais pas confiance en moi. Mais grâce à mon père, aujourd’hui j’ai confiance en moi», écrit Laurence Leroux, 3e année.

«Ce que représente ma famille à mes yeux : plein de bonheur, d’amour, de réconfort et plein de gros bisous, pour se dire qu’on s’aime à tous les jours pour aimer notre vie comme elle est et ça à tous les jours… J’aime ma famille pleine de belles qualités extraordinaires», peut-on lire dans le texte de Maude Comtois, 4e année.

Et Marie-Neige Grenier Blanchet, 6e année , estime que «Ma famille m’apporte la richesse. Non pas la richesse de l’argent ou bien de l’or, mais de la culture, du savoir vivre et de l’amour inconditionnel à donner aux proches qui nous entourent. Puis il y a plein d’autres innombrables choses!»