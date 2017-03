Un don pour les étudiants de l’école régionale

Richmond (RC) – L’École secondaire régionale de Richmond est l’une des trois écoles qui ont reçu un don de 10 000 $ de la Bourse techno Best Buy pour les écoles. Ces trois écoles québécoises font partie des 16 établissements scolaires qui ont été sélectionnés sur les 220 applications à travers le Canada.

Cet argent sera utilisé afin de transformer une classe en laboratoire techno pour inspirer, motiver et habiliter les étudiants. Celle de Richmond utilisera la bourse pour acheter d’autres ordinateurs et une caméra digitale afin de célébrer l’équipe de robotique.

Le programme des bénévoles en STIM de l’école régionale de Richmond offre déjà la chance aux élèves d’apprendre directement de professionnels locaux et passionnés, mais un seul ordinateur est disponible. La Bourse techno Best Buy va permettre d’étendre le programme et surtout, les élèves vont enfin pouvoir mettre eux-mêmes en pratique les concepts qu’ils découvrent.