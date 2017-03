MRC des Sources - Une nouvelle boîte à livres a fait son apparition sur le territoire de la MRC. Depuis le 24 février dernier, une boîte entièrement fabriquée à partir de matériaux récupérés a été installée sur la galerie de l’édifice abritant La Croisée des sentiers.

Confectionnée par les participants en réinsertion socioprofessionnelle sous la supervision du bénévole Jacques Poiré, cette boîte contient des livres destinés à la population. «Cette boîte à livres est un lieu d’échange. Beaucoup de livres nous sont donnés et nous avons envie d’en redistribuer, car nous souhaitons que le plaisir de la lecture se propage. Il ne s’agit pas de prêt de livres, mais bien de partage et d’échange», a expliqué Denis Hinse, président de l’organisme. Les livres sont donc offerts gratuitement et la population peut également en déposer pour dons.

Rappelons qu’en avril 2013, la Ressourcerie de La Croisée voyait le jour, ayant pour missions le développement durable et l’intégration socioprofessionnelle. Au cours des deux dernières années, La Ressourcerie de la Croisée a réussi à détourner plus de 22 tonnes métriques du site d’enfouissement, une belle réalisation dans le cadre du plan de gestions de matières résiduelles de la MRC des Sources.