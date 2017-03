Nomination Laurence Rozlonkowski au poste de directrice du SDRL

Windsor – Le conseil de la MRC du Val-Saint-François a annoncé le 20 février la nomination de Laurence Rozlonkowski à titre de nouvelle directrice du Service de développement régional et local (SDRL) de la MRC.

Mme Rozlonkowski dispose d’une longue feuille de route dans le domaine du développement régional et en soutien aux entreprises. Elle possède également un vaste réseau de contacts stratégiques dans les secteurs économiques et financiers. Elle détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université de Sherbrooke. Avant de joindre l’équipe de la MRC du Val Saint- François, elle a notamment œuvré auprès d’institutions financières dans les services de développement des marchés internationaux.

« Dans le cadre de ses fonctions, le mandat de madame Rozlonkowski sera de travailler en complémentarité avec les partenaires de développement économique et de faire le lien avec les organismes et les municipalités, mentionne Luc Cayer, préfet de la MRC. Les maires et moi-même lui souhaitons la bienvenue. Sa connaissance de la région et des entreprises manufacturières sera un atout indéniable pour le territoire. »

Les entrepreneurs et autres intervenants sont invités à communiquer avec Mme Rozlonkowski pour toute question ou besoin au 819 845-3769, poste 213, ou par courriel à LRozlonkowski@val-saint-francois.com/.