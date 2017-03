Souper et danse au profit des 4-H de Richmond

Richmond (RC) – Le club 4-H de Richmond organise une soirée dansante avec le groupe Slightly Haggard à la salle communautaire Sainte-Famille, le 25 mars prochain. Les portes ouvriront à 20 h 30 et coût des billets à l’entrée est de 8 $ par personne.

Pour ceux et celle qui veulent profiter d’un souper avant la soirée de danse et, par la même occasion, d’encourager financièrement le groupe de 4-H, un souper de spaghettis sera servi à deux heures différentes, l’une à 17 h 30 et l’autre à 19 h. Le repas sera accompagné de salade et de dessert fait maison.

Les billets pour le premier service sont au coût de 12 $ par adulte et de 5 $ pour un enfant de 10 ans et moins (gratuit pour les 3 ans et moins). Les billets pour le service de 19h, incluant l’entrée pour la soirée dansante, sont au coût de 20 $ par adulte et 13$ pour les enfants de 10 ans et moins (gratuit pour les 3 ans et moins).

Pour réserver vos billets, contactez Carie Nixon au 819 826-1574, ou Tammy Provis au 819 644-0160. Des billets seront aussi disponibles à l’entrée.