Des idées inspirantes pour le plan d'urbanisme d'Asbestos

Asbestos - Les 24, 25 et 26 février dernier, 35 étudiants en urbanisme de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) ont fait preuve d'originalité et de créativité afin proposer divers projets de revitalisation des abords du puits minier à Asbestos.

C'est dans le cadre de la 11e édition de la Charrette en urbanisme, organisée par l'association étudiante en urbanisme de l'UQAM, que les six équipes ont visité les lieux et rencontré divers intervenants, avant de développer leur concept et de le présenter devant jury et public le dimanche 26 février.

«Ce que je retiens de cette expérience, c'est que chacun des projets nous, membres du conseil de ville, a aidé à redécouvrir le site et le pourtour du puits minier et de son potentiel. Ils ont fait naître pleins d'idées au sein de l'équipe municipale», a tenu à ajouter le directeur général de la ville et initiateur de l'événement, Georges-André Gagné.

Cet exercice s'inscrit également dans la révision du plan d'urbanisme de la ville et ses idées vont assurément diriger la rédaction de ce plan.

La première place est revenue à Atelier Fusion pour son projet intitulé «La promenade des mineurs». Touchant à la fois l'histoire et à la culture tout en offrant des paysages uniques et divers commerces, cette promenade invite à développer un sentiment d'appartenance en se déplaçant entre le secteur St Barnabé et le centre-ville. Ce projet a également remporté le prix coup de coeur. Et c'est l'équipe UQÀA qui a récolté le second prix pour son projet «Nouvel Alliage».

Les six projets peuvent être consultés sur le site Internet de la ville d'Asbestos ou à la bibliothèque municipale où ils seront présentés durant tout le mois de mars.

Mentionnons pour finir que les suggestions des citoyens sont également les bienvenues et qu'un livre est prévu à cet effet à la bibliothèque.