Politique de soutien aux projets structurants dans le Val

Windsor – La MRC du Val-Saint-François lance un appel de projets découlant de sa Politique de soutien aux projets structurants. Par le déploiement de ce fonds, les élus de la MRC reconnaissent l’importance de soutenir la mise en œuvre de projets contribuant au développement du milieu.

Voici des exemples de projets financés en 2016 : Le Vent dans les Arts : la scène mobile des artistes du Val (11 700 $) ; les Sentiers de l’Estrie : développement du réseau pédestre dans les monts Stoke (10000 $) ; le Centre d’interprétation de l’ardoise : circuit touristique guidé en autobus (5 000 $) ; Valcourt 2030 : Harmonies de l’Odyssée (5 000 $) ; le Centre de ski de fond Richmond-Melbourne : signalisation et ajout d’une piste de raquettes (6 598 $).

Ce programme est destiné aux organismes à but non lucratif, ainsi qu’à la plupart des coopératives. Les promoteurs sont dès lors invités à présenter une demande de financement, et ce, d’ici le 22 mai prochain.

Pour plus de détails sur les critères de sélection ou pour déposer une demande, la Politique de soutien aux projets structurants et le formulaire de qualification sont disponibles en ligne sur le site de la MRC. Pour autre question, communiquez avec Philippe Veilleux, agent de développement rural, au 819 845-3769, poste 212, ou par courriel à pveilleux@val-saint-francois.com/.