140e année des festivités de la St-Patrick

Richmond (RC) – La Société St-Patrick de Richmond et région, en collaboration avec la Ville de Richmond, a annoncé le 21 février la programmation du mois des Irlandais. Dans le cadre de la 140e édition, la présidente Erika Lockwood a fait part des nombreuses activités en présence de plusieurs partenaires, dont la Ville et le Centre d’art de Richmond.

Une fois de plus, une foule d’activités sont au programme. Afin que grands et petits participent aux festivités, les organisateurs ont concocté une programmation qui saura les rejoindre. Parmi ces activités s’inscrivent l’encan vert le 4 mars, le souper de corned beef le 11 mars, la messe irlandaise le 12 mars, le spectacle irlandais du groupe Kitchen Party au Centre d’art le 18 mars et la parade le dimanche 19 mars dès 14 h. La programmation se terminera par un brunch le dimanche 26 mars, dès 9 h, à la Légion canadienne.

« Encore cette année, l’apport des partenaires et bénévoles est très important afin de poursuivre cette longue tradition », considère Mme Lockwood en présence de sa collègue à la vice-présidente, Julie O’Donnell et du maire Marc-André Martel.

Le comité organisateur invite les personnes et groupes à s’inscrire à la parade d’ici le 19 mars. C’est également l’occasion d’encourager les festivités en se procurant une carte de membre au coût de 10 $ par personne. Chacune de ces cartes permet d’assurer en grande partie les revenus de la Société St-Patrick. Elle permet également d’offrir durant le mois de mars un rabais pour les spectacles présentés au Centre d’art de Richmond.