Une vague de relèves agricoles dans le Val-Saint-François

Saint-Denis – Dans le cadre de la deuxième édition du Séjour exploratoire agricole organisé par Banque de terres Val-Saint-François et Place aux jeunes, plus d’une vingtaine de relèves agricoles accompagnées de leur famille sont venues visiter la région dans l’idée de s’y établir et d’y lancer leur projet d’agriculture.

L’évènement a débuté le vendredi 24 février par un 5 à 7 médiatique qui avait lieu au Domaine Lac Brompton à Saint-Denis-de-Brompton. La soirée a démarré par une conférence de presse suivie du dévoilement officiel des jumelages effectués par Banque de terres en 2016. Un réseautage a suivi entre les participants, les acteurs politiques, économiques et agroalimentaires du milieu ainsi que des producteurs et transformateurs de la région.

Trois journées d’explorations

Le Séjour exploratoire agricole, qui se tenait du 24 au 26 février, a été une belle occasion pour les jeunes de la relève agricole de découvrir le milieu et de connaître ses acteurs politiques, économiques, sociaux et agroalimentaires.

Durant la première journée, les participants ont visité plusieurs fermes et ont eu l’occasion de rencontrer des producteurs de la région.

En soirée, ils ont assisté au dévoilement officiel des jumelages de Banque de terres Val-Saint-François de 2016. En 2015, trois couples de la relève ont été jumelés avec des entrepreneurs agricoles. En 2016, c’était plus du double avec sept jumelages qui ont été réussis. Enfin, des agriculteurs, producteurs et transformateurs étaient présents pour faire découvrir les saveurs du terroir.

La deuxième journée était davantage axée sur la formation. Cela a permis d’outiller les participants pour leurs projets d’avenir sur le territoire. Pour l’heure du souper, ils ont dû mettre à l’épreuve leur talent culinaire dans un défi gastronomique mettant en vedette des produits locaux.

Au terme de la dernière journée, les participants ont reçu une formation sur le transfert d’entreprise et rencontré des agriculteurs et des propriétaires à la recherche de relève sous forme de rencontres éclair.

Ce Séjour exploratoire agricole, rendu possible par la participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et d’Emploi-Québec, vise à favoriser et à soutenir l’établissement, le démarrage, le maintien, le développement et le transfert des entreprises agricoles et agroalimentaires de la région.