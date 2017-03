Windsor – Au cours de janvier et février, les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont procédé à des exercices de sauvetage sur la rivière Saint-François. La photographe et graphiste de Saint-François-Xavier, Monia Laramée, a pris plusieurs photos qui montrent la capacité d’intervention des secouristes des casernes 1 et 2 de la Régie sur l’eau et la glace dans de basses températures.