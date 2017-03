Séjour exploratoire hivernal inoubliable

MRC des Sources - Une dizaine de jeunes diplômés souhaitant s’installer dans la MRC, ou venant tout juste de s’y installer étaient rassemblés les 17-18 et 19 février lors du séjour exploratoire de Place aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs.

Les participants de ce séjour hivernal ont eu l’opportunité de participer à plusieurs activités leur permettant de découvrir la MRC des Sources tout en rencontrant plus d’une vingtaine d’intervenants provenant de domaines variés qui se sont fait un plaisir de les rencontrer. Et dame nature a été collaboratrice pour la tenue des activités de plein air. Les élus, acteurs socio-économiques et ambassadeurs de la MRC se sont avérés très accueillants.

«Les participants ont tous beaucoup apprécié leur séjour dans la MRC des Sources. Un couple récemment installé a par ailleurs fait la remarque que le séjour leur aura permis, entre autres, de « Sauver un an et demi de réseautage ». C’est donc que les rencontres prévues avec les divers intervenants se seront avérées efficaces», a ajouté Marie-Pier Therrien, Agente de migration Place aux jeunes des Sources.

Plusieurs ont mentionné leur intention de s’installer dans la MRC, entre autres en raison de l’accueil, des rencontres et des paysages qu’ils ont pu découvrir durant ces trois jours.

Rappelons que le séjour exploratoire hivernal constitue l’un des deux séjours de groupe offert cette année aux jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans désirant s’établir dans la région, ou s’étant établi récemment. Le prochain séjour se déroulera du 12 au 14 mai prochains et les inscriptions sont déjà en cours.