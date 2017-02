Ginette et André à on efface et on recommence

André est paraplégique, mais ça ne l’empêche pas de travailler dur sur sa ferme. Avec sa conjointe Ginette, il venait de prendre une deuxième hypothèque sur sa maison afin de l’adapter à sa condition. Mais voilà que leur demeure se retrouve contaminée par un champignon, la mérule pleureuse. La seule façon de s’en débarrasser et d’éviter une autre contamination est de raser complètement la maison et de l’incendier. L’équipe, avec l’aide de ses partenaires, répond à leur appel en leur offrant une maison toute neuve et adaptée aux besoins d’André.

