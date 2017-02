Une nouvelle voiture électrique pour Asbestos

Asbestos – En novembre dernier, la municipalité d’Asbestos a troqué sa Smart pour une Kia Soul EV, un véhicule totalement électrique et qui offre aussi plus d’espace.

La municipalité a opté pour un véhicule électrique afin de réaliser des économies tout en s’engageant encore plus dans son programme de plan d’action sur la réduction des gaz à effets de serre.

«Nous avons choisi ce modèle de véhicule puisque la municipalité en possède une à essence et elle est très appréciée par les employés qui l’utilisent. C’est un modèle plus polyvalent que la Smart, avec les avantages d’un véhicule utilitaire sport, mais plus petit et plus économique», a expliqué David Bélanger, Directeur, inspection et environnement à la ville d’Asbestos.

De plus, ce véhicule n’effectue habituellement que de courtes distances, permettant ainsi une meilleure gestion de la recharge de sa batterie. À l’occasion, il peut être utilisé lors pour de plus long trajet, ayant une autonomie de plus de 150 km. Hormis les dépenses en essence que la ville économise grâce au véhicule électrique, soit environ 1000 $/année selon M. Bélanger, l’entretien mécanique est moindre. Il suffit de penser aux changements d’huile!

Et pour l’acquisition et l’installation de la borne, il existe un programme qui offre une remise de 8 000 $ à l’achat d’un véhicule électrique et une subvention de 500 $. Une borne de recharge de base offre une recharge complète du véhicule entre 10 h et 12 h. «Nous branchons le véhicule le soir, une fois notre journée terminée et il se recharge durant la nuit», a précisé M. Bélanger, mentionnant qu’il existe d’autres types de bornes plus performantes.

Le prix de cette auto est de 30 000 $, mais si l’on déduit le 8 000 $ sur cette somme, cette voiture électrique n’a pas coûté bien plus cher qu’un véhicule à essence, mais à moyen et long terme, les dépenses liées à son utilisation et à son entretien seront minimes. Et c’est sans compter le fait qu’elle ne pollue pas.