Windsor – Les membres du Corps de cadets 2950 de Windsor étaient présents lors de Tournoi national pee-wee et bantam pour vendre des sucres d’orge afin de financer leurs activités annuelles. Présents durant la soirée du match des Anciens Canadiens avec d’autres collègues, les caporaux Ysaak Dusseault et Guillaume Flaust ont trouvé preneur, comme c’est le cas pour Jean-Marc Côté, copropriétaire du Garage J.M. Côté et fils situé dans le rang 8 à Saint-Claude.