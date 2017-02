Un don des Filles d’isabelle pour le Centre Théo Vallières

Windsor (RC) – À l’approche de l’ouverture officielle du Centre de répit Théo Vallières, la fondatrice et directrice du nouvel organisme, Roxanne Vallières, a reçu un don de 1 000 $ du cercle des Filles d’Isabelle de Windsor.

« C’est une aide financière que j’apprécie beaucoup, d’autant plus que je suis membre du cercle. Cela me donne l’occasion de mettre en valeur ce que font ces femmes pour la communauté, surtout au niveau de la guignolée et des paniers de Noël, des repas après funérailles et à toutes les collectes de sang chaque année », considère Mme Vallières.

C’est au début 2017 qu’a débuté concrètement les premiers pas du Centre de répit Théo Vallières, dont la mission est de soutenir les adolescents et jeunes adultes atteints de handicaps légers ou moyens, mais aussi les parents qui pourront bénéficier de temps libres pour se ressourcer et vaquer à diverses activités. L’endroit est situé sur la rue Saint-Georges à Windsor dans l’ancienne maison familiale de l’entreprise Autobus B. Dion faisant face au terrain de baseball et du stationnement de l’école du Tournesol.