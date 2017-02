Sandrine Létourneau à la présidence du Festival du papier

Windsor (RC) – C’est le 31 janvier que s’est tenue l’assemblée générale annuelle du Festival du papier de Windsor afin de mettre sur pied le comité organisateur de la 23e édition. Cette année, Sandrine Létourneau, qui en est à sa septième année au sein du festival, a accepté avec enthousiasme la présidence pour ainsi prendre la relève de Vickie Lasonde.

Sébastien Labonté se joint à l'équipe au poste de vice-président avec un bagage de 18 années en tant qu'animateur et organiseur d'évènements. Se joint à eux Ghislaine Lussier, Ghislain Marcotte et Reynald Pouliot afin d'organiser la 23e édition qui aura lieu durant la fin de semaine du 7 juillet prochain. Pour toutes questions, suggestions ou commentaires, vous pouvez rejoindre l’équipe via le courriel festivaldupapier@hotmail.com /, la page Facebook du Festival du papier ou Sandrine Létourneau au 819 432-3213.