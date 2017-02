À l’approche des deux jours de l’encan silencieux au profit de l’église

Racine (RC) – Pour une sixième année consécutive, l’encan silencieux aura lieu les 18 et 19 février en l’église Saint-Théophile. C’est d’ailleurs à cet endroit que l’activité a pour but de soutenir le financement de l’église afin d’assurer son entretien et de préserver le patrimoine.

Depuis ses débuts, l’encan a permis d’amasser un peu plus de 31 000 $, mentionne le comité organisateur qui regroupe Renelle Jeanson, Micheline Jeanson et Gaston Michaud. Parmi les autres activités liées à la préservation du bâtiment, l’encan annuel demeure un atout important duquel se manifeste la générosité

des gens de Racine et d’ailleurs qui, à chaque année, apportent une multitude d’objets (peintures, meubles, bibelots, etc) qui valent 25 $ et plus et dont ils acceptent de se départir. Un reçu d’impôt est remis au donateur pour le prix de vente de l’objet donné. De plus, l’encan permet une démarche écologique qui permet de donner à tous ces objets de valeur une deuxième vie.

Au terme des deux jours, l’activité se terminera le dimanche 19 février, dès 15 h, avec un repas, du vin, de la musique et des rencontres agréables. Pour celles et ceux qui ont des articles et objets à donner, communiquez avec Renelle Jeanson au numéro 450 532-2786.