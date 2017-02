Un triste dimanche pour le Dr Julien Clément et son équipe

Windsor (RC) – Natif de Windsor, le docteur Julien Clément a été au cœur du triste événement survenu le 29 janvier au Centre culturel islamique de Québec. Un étudiant en sciences politiques de 27 ans résidant à Québec, Alexandre Bissonnette, a tué six personnes âgées de 39 à 60 ans et 20 personnes ont été hospitalisés pour des blessures plus ou moins graves.

Quatre urgences du CHU ont reçu des soins, dont celle de l’Enfant-Jésus, là où le Dr Clément est responsable du département de traumatologie. Six chirurgiens et des équipes d’urgentologues, d’infirmières et infirmiers ont été plongés dans un contexte inhabituel tandis que le communauté musulmane de Québec pleuraient leurs proches.

Le Dr Clément a pu mesurer le soudain effet de crise par rapport à ses trois présences en Afghanistan à titre de major et de chirurgien militaire en zones de guerre. La comparaison a révélé que l’équipe de l’Enfant-Jésus a bien gérée la situation.

Fait à noter, le jeune Clément s’est inscrit à la 52e Ambulance de campagne à Sherbrooke avec la volonté de sauver des vies. Sa présence au sein de l’organisation s’est poursuivie durant huit ans. De cette expérience s’ajoutent sa résidence en chirurgie thoracique à Sherbrooke, une formation complémentaire en traumatologie à Vancouver, sa présence dans des hôpitaux de 2009 à 2012 jusqu’à son arrivée à l’Enfant-Jésus. Le Windsorois d’origine réside maintenant à Québec avec sa famille.