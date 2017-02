Le CAB de Windsor prêt pour son premier souper bénéfice

Windsor (RC) – Afin de maintenir la qualité des services offerts à la population et poursuivre son développement à titre d’organisme à but non lucratif, le Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor doit trouver des sources de financement. Après plusieurs discussions, l’équipe de direction permanente a choisi de délaisser les petites ventes mensuelles au profit d’une collecte de fonds annuelle. De là l’idée du souper-bénéfice Méchoui et whisky.

Cette première édition aura lieu à la grande salle du Centre régional du Bel Âge, le mercredi 22 février. Le CAB peut dès maintenant s’assurer de la présidence d’honneur confiée aux propriétaires de l’entreprise windsoroise Palettes de bois Herwood, Jason et Shane Weeler.

Méchouis, vins et whiskys

En ce qui a trait au méchoui, l’équipe a retenu les services du traiteur Festin royal reconnu pour son savoir-faire depuis plus de trente ans. Les convives pourront déguster de la longe de porc avec sauce aux prunes, du rôti d’agneau avec une sauce à la menthe et du rôti de bœuf avec une sauce aux poivres. Les végétariens pourront pour leur part déguster une moussaka aux légumes ou des pâtes Alfredo. À ces quatre plats chauds et accompagnent (pomme de terre et légumes du marché) s’ajoutent les amuse-bouches en entrée, cinq variétés de salades, un plateau de desserts par table et des breuvages.

« Pour se démarquer des autres soupers-bénéfices, les spécialités vinicoles se greffent au méchoui avec la présence d’Alexandre Hamel, qui représente les produits d’importation privée des Vins Alain Bélanger. Il conseillera les convives avec des vins rouges et blancs propices à de belles découvertes. Et pour notre pièce de résistance, nous aurons le bonheur d’avoir sur place deux spécialistes de whiskys pour une expérience de dégustation hors du commun », mentionne la directrice du CAB, Manon Labrie.

Billets et dégustations

Le coût unitaire du billet est de 100 $. Pour la réservation d’une table de 8 personnes, le coût initial sera abaissé à 87.50 $ par personne. Un reçu aux fins d’impôts sera remis sur demande.

Une dégustation de base regroupant 3 whiskys différents est disponible pour un montant de 10 $. Pour 5 $ additionnels, les amateurs pourront goûter 5 whiskys.

Afin d’assurer la sécurité des participants, le Centre d’action bénévole a pris entente avec l’organisme Alco Séquence pour disposer d’une équipe disponible pour les raccompagnements à la maison au terme de la soirée.