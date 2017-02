Le Carnaval de Danville attire de nombreux participants

Danville – Beaucoup de gens de la région ont pu profiter de la première fin de semaine d'activités du Carnaval des glaces de la municipalité. Et ce n'est pas terminé!

Tout a débuté avec la fête de la Saint-Jean le vendredi soir, alors qu'une centaine de personnes sont venues se réchauffer auprès du feu en écoutant le chansonnier. Le lendemain, les jeunes étaient à l'honneur avec une multitude d'activités offertes. «C'est au-dessus de 120 personnes qui ont participé et on a servi une trentaine de douzaines de hot-dogs, il y avait environ 300 personnes», précise le président du comité Pierre Croteau. Il ajoute toutefois que le succès du gala de lutte du samedi soir, soit environ 230 personnes, a dépassé les attentes puisque les organisateurs ont du refuser l'accès à une vingtaine de personnes faute de place dans le centre Monseigneur Thibault.

Le dimanche est habituellement plus tranquille au Carnaval et cette année n'a pas fait exception. Une quarantaine de personnes sont venues assister au traditionnel match d'improvisation.

Et les activités se poursuivent en fin de semaine prochaine, les 3 et 4 février, avec la soirée d'humour «Diable merci!» du vendredi soir et ces invités spéciaux. Et finalement, le couronnement de la reine se tiendra le samedi soir après un repas de quatre services, suivi par une soirée dansante.

Mentionnons également que le tournoi de cribble, activité pré-carnaval, a attiré cette année 80 personnes.

Sophie Marais

smarais@actualites-letincelle.com