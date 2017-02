Voyage à Toronto pour des élèves d'Asbestos

Asbestos – En mai 2015, les élèves de la classe d’intégration sociale du Centre de l’éducation des adultes des Sommets d’Asbestos ont fait un voyage inoubliable en Californie, voyage qui leur a donné la piqûre de la découverte. Ils préparent actuellement leur nouveau périple et ils ont besoin de l’aide de la population pour y parvenir.

Leur prochaine destination? Toronto. Ils y visiteront la Tour du CN, feront une croisière en bateau jusqu’aux incontournables Chutes du Niagara, Marineland, Canada’s Wonderland et le Centre Eaton. 18 élèves, accompagnés de deux enseignantes, seront du voyage qui se fera en autobus et qui s’étalera sur quatre jours.

«Depuis 2 ans, ils travaillent d’arrache-pied pour amasser de l’argent. Les campagnes de financement ont pris plusieurs formes: vente de produits, participation au marché de Noël à l’école et au Salon des créations de St-Camille, emballeurs d’épicerie chez Maxi. De plus, ils ont mis la main à la pâte afin de répondre aux commandes des gens intéressés aux biscuits et aux muffins qu’ils ont fait eux-mêmes, ces mêmes petites douceurs offertes lors des matins réconfort à l’école. Ils poursuivent toujours la gestion de notre cantine», explique Annie Nadeau, enseignante du groupe.

D’autres activités sont aussi prévues ce printemps, comme un dîner spaghetti le 18 mars prochain.

«L’ardeur et l’application qu’ils mettent à ces différentes tâches démontrent l’intérêt, le désir sincère qu’ils ont pour ce futur voyage», ajoute-t-elle. Mais cela n’est malheureusement pas suffisant pour palier à toutes les dépenses prévues.

«C’est pourquoi nous vous demandons d’accepter de nous aider financièrement. Tous les dons, petits et grands, nous rapprocheront de la réalisation de cette virée, qui peut paraître petite pour certains, mais qui représente tellement pour eux», conclut l’enseignante, précisant qu’un reçu officiel pourra être remis pour les dons de plus 50 $.