Pièces d’autos sur le web : à considérer

Val-Saint-François (JL-RC) – Ce n’est pas d’hier que les pièces neuves ou usagées de véhicules sont disponibles sur les sites internet américains, dont Amazon et eBay parmi les plus populaires ou via des vendeurs spécialisés dans ce domaine. Qu’il s’agisse d’un radiateur, d’une pompe à essence et d’une foule de pièces et accessoires dont les prix sont moindres en comparaison du Québec et des provinces canadiennes, le deal risque assez souvent de freiner les ardeurs et, pour les garagistes bien établis, de perdre un peu de temps et de salive.

L’achat peut-être une bonne affaire, mais un garagiste se doit d’être vigilant afin d’équilibrer convenablement son profit et sa main-d’œuvre. Et surtout afin de se protéger de cet embout de biellette made in US flambant neuf et déniché au rabais en bordure d’un highway à Cincinnati et livré tout de go par eBay.

L’aubaine souhaitée peut toutefois occasionner des difficultés, dont celle d’une pièce de mauvaise dimension ou de piètre qualité. Du reste, la majorité des garagistes des régions des MRC Des Sources et du Val-Saint-François sont en mesure d’offrir de bons services auprès d’une clientèle régulière et d’un réseau de pièces provenant principalement des concessionnaires et des bannières de la région.

Après avoir consulté des garagistes, ceux-ci acceptent d’installer des pièces qui sont achetées sur internet, mais ils doivent charger un taux horaire qui assure leur profit et le coût de la main-d’œuvre. Ça vaut aussi pour une pièce défectueuse ou pour un problème que l’on doit chercher et qui peut être onéreux. On doit aussi tenir compte de la garantie de la pièce et du nombre de jours alloués à la main-d’œuvre.

En bout de ligne, tant l’acheteur que le garagiste doivent peser le pour et le contre, d’autant que l’ambivalence au niveau du prix des pièces et du taux horaire sont assujettis aux lois gouvernementales