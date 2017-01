Plus d’un demi-million pour briser le cercle de l’isolement et de la pauvreté

Kingsey Falls – Cascades et ses employés ont remis un montant record de 525 000 $ à l’organisme Centraide Centre-du-Québec, soit 165 000 $ de plus que l’an dernier.

Cette année, les unités Cascades de Kingsey Falls, de Victoriaville et de Drummondville ont mené une campagne de générosité incomparable pour Centraide Centre-du-Québec.

«Des ambassadeurs ont été choisis dans chacune des unités pour sensibiliser les gens à la cause. On doit ce succès à leur engagement et leur implication ainsi qu’à la généreuse contribution de l’entreprise qui a accepté cette année de rehausser sa contribution afin de donner un montant équivalent à celui amassé par l’ensemble des employés de la région», a souligné Jean Morin, directeur de la campagne Centraide chez Cascades pour une toute première année.

«Au cours des derniers mois, j’ai été en mesure de constater à quel point les gens œuvrant au sein de cet organisme sont formidables, généreux et impliqués pour le bien-être de toute une collectivité», a-t-il ajouté lors du dévoilement devant une cinquantaine d’ambassadeurs Centraide issus de plusieurs unités de Cascades.

Rappelons également que la direction de l’entreprise donne son appui tous les ans à la cause. «Les Cascadeurs ont de quoi être fiers de la différence qu’ils font chaque jour dans la vie de milliers de personnes. En donnant à Centraide, ils contribuent à un mouvement d’entraide collectif qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des gens qui en ont le plus besoin», a précisé Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Cette année, les ambassadeurs de campagne choisis dans chacune des unités ont réussi à mettre sur pied des activités originales en plus d’organiser des témoignages qui ont sensibilisé les gens à la cause. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : chez Cascades, plus de 1 000 employés donnent à Centraide Centre-du-Québec sur une base hebdomadaire, soit plus d’un sur deux, pour un et don moyen par semaine de 4,60 $.