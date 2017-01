Goûter les saveurs de la MRC des Sources

Asbestos – Le Camp Musical d’Asbestos tiendra pour une première fois l’évènement Bière et Bouffe en mars prochain. Cette activité aura pour but d’amasser des Fonds pour l’organisme sans but lucratif.

Lors de cette soirée épicurienne remplie de découvertes, une multitude de produits de la MRC des Sources seront mis en valeur.

«Un souper 5 services sera servi aux invités et l’équipe du Moulin 7 agencera les bières avec les différents services. Une soirée dansante clôturera l’évènement afin de faire bouger les convives pour faciliter la digestion à la suite de ce copieux souper», a expliqué Pascal Lapointe, directeur du camp musical.

Lors de la soirée, le conseil d’administration profitera de l’occasion pour souligner les 25 ans de direction de Hugues Grimard au sein de l’organisme.

«M. Grimard, de par son implication et les nombres incalculables d’heures donnés, a réussi à développer le Camp Musical d’Asbestos qu’on le connaît aujourd’hui», a ajouté M. Lapointe.

Rappelons que l’organisme offre l’accessibilité à la musique aux jeunes du primaire et secondaire, et ce durant l’été et l’année scolaire. Bien installé depuis maintenant 56 ans dans la MRC des Sources, l’organisme attire chaque année plus de 55 000 visiteurs à travers les différentes chambres d’hôtel, salles de réception et activités connexes.