On recouvre la patinoire à St-Rémi de Tingwick

Saint-Rémi-de-Tingwick – Afin de développer un sentiment d’appartenance et d’éviter que les jeunes, et moins jeunes, aillent bouger à l’extérieur de la municipalité, la mairesse Estelle Luneau a eu l’idée de recouvrir la patinoire d’un dôme.

La patinoire de Saint-Rémi demeure difficile à entretenir. Située en plein vent, la neige s’y accumule et un souffleur est souvent nécessaire pour la déblayer, sans compter les aléas de dame nature qui finissent par limiter son temps d’utilisation dans de belles conditions.

L’ajout d’un toit permettrait d’utiliser la patinoire l’hiver, mais également d’y pratiquer le dek-hockey tout en offrant un endroit à l’abri des intempéries pour les diverses activités tenues par les organismes du village.

Après quelques recherches, l’idée du dôme a été retenue et présentée au comité des loisirs. Le conseil municipal a pour sa part adopté cette résolution lors de sa première séance en janvier. Sylvie Parenteau, conseillère à Saint-Rémi, n’est toutefois pas de cet avis.

«Je me suis opposé clairement au projet de résolution faute d’informations. Je déplore la rapidité auquel avance ce projet. J’ai entendu parler de celui-ci pour la première fois le 28 novembre 2016. Et voilà que six semaines plus tard, nous en sommes déjà aux demandes de subventions», a précisé la conseillère.

Il faut dire que les coûts liés à ce projet de dôme sont élevés.

«Notre estimation faite, incluant des imprévus de l’ordre de 20 000 $, est de 469 987$, ce qui est très élevé. Nous espérons avoir des soumissions plus basses que ce montant», a expliqué Mme Luneau.

C’est par le biais du Volet des petites collectivités du Fonds Chantier Canada-Québec que la municipalité espère toucher 66, 67 % du montant en subvention. Le Fonds de développement du territoire lui permettrait également d’aller chercher une somme additionnelle de 50 000 $. Et la mairesse rencontre d’ores et déjà de probables partenaires financiers afin de compléter le financement. Ce n’est qu’une fois toutes ces étapes complétées que la municipalité ira en appel d’offres pour la construction du dôme.

Mais selon madame Parenteau, une projection des coûts sur dix ans serait nécessaire pour mieux juger de la pertinence de cette installation. Elle estime que la réalisation d’un aussi gros projet pourrait également nuire au développement d’autres projets citoyens, les subventions ayant été épuisées.

«Il y a des impacts et des conséquences à utiliser les subventions pour un seul projet majeur… Surtout pour une petite municipalité comme la nôtre, de 479 habitants et dotée d’un budget de plus de 1,4 million $. À mon avis, St-Rémi-de-Tingwick a d’autres priorités», a-t-elle conclu.