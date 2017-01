Nouveau-nés en 2016 : 52 naissances à Saint-François, Val-Joli et Windsor

Windsor (RC) – Suite au record de 70 naissances en 2015, les municipalités de Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli ont respectivement souligné les naissances de 25, 20 et 7 bébés à l’occasion de la Fête des nouveau-nés qui avait lieu dimanche à la grande salle des Chevaliers de Colomb. De ces 52 naissances, 46 familles étaient présentes afin de recevoir les appuis financiers, les cadeaux provenant des commanditaires et partenaires ainsi que les prises de photos pour chaque famille.

Prenant le relais de Danika Saint-Pierre qui était cette fois au nombre des mamans présentent à la fête, c’est le technicien en loisirs par intérim des Services récréatifs de Windsor, Maxime Dextradeur, qui a coordonné l’activité avec l’appui des trois maires et conseillers municipaux.

Le traditionnel sac-cadeau offert à chaque famille regroupait des bons d’achat de la Chambre de commerce régionale, de la Coop, de Familiprix et Proxim ; un ensemble cadeau du Capucin, un abonnement gratuit d’un an à la bibliothèque Patrick-Dignan, une tuque, un toutou et un livre pour chaque bébé ; un signet Val-Famille, un dépliant pour les sièges d’auto, une carte d’affaires Bébé Maude, la programmation des activités de la Ville de Windsor, un accès à la Poudrière pour deux personnes, un rabais de 10 $ aux activités des Services récréatifs et un essai gratuit au cours de Bébé en action.

Au total, 27 commanditaires et intervenants ont appuyé la fête annuelle, dont neuf qui ont assuré les remises de cadeaux et bons d’achat : Bébé Maude (10 certificats-cadeau de 10$ chacun), Bijouterie Lussier (chèque-cadeau de 50$), Dépanneur Voisin Renaud (certificat cadeau et location gratuite de DVD pour enfants), Centre du tapis Windsor (deux bons d’achat de 50 $), Pizzéria Tournesol (trois bons d’achat de 12 $), Tricot Fil d’art (cadeau de laine), Karine Vallières, députée (250 $) et Amusement gonflable de l’Estrie (réduction pour location de jeux).

En ce qui a trait aux photographies prises lors de la Fête des nouveau-nés 2016, elles seront disponibles la semaine à l’hôtel de ville de Windsor.