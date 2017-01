Donner du sang : un geste qui fait du bien!

Valcourt – Vous cherchez à poser un geste qui fait la différence? Donnez du sang! Il s’agit d’un geste de solidarité qui ne coûte rien, qui prend peu de votre temps et qui contribue à sauver des vies.

Les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec Bombardier – Produits récréatifs inc. (BRP), vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le mercredi 22 février prochain entre 13 h 30 et 19 h 30. Elle aura lieu à la Salle municipale située au 820, rue Saint-Joseph à Valcourt. Les bénévoles espèrent y accueillir 95 donneurs.

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. Chaque jour, Héma-Québec doit prélever au moins 1000 dons de sang afin de répondre à l’ensemble des demandes des hôpitaux québécois. La réserve collective de sang appartient à tous. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où sont les besoins… là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies.

Donner du sang prend en moyenne 60 minutes et vous pouvez faire un don de sang total tous les 56 jours. Prenez rendez-vous dans un de nos quatre centres des donneurs de sang GLOBULE ou surveillez nos collectes mobiles sur notre site Internet : http://www.hema-quebec.qc.ca.

Qui peut donner?

Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire un don de sang. La sécurité des donneurs et des receveurs est prioritaire à Héma-Québec. Des critères de qualification très stricts ont été établis et sont revus et évalués régulièrement. Consultez notre site Internet pour en savoir plus sur ces critères.