La ville d’Asbestos est en mode séduction

Asbestos – La municipalité vient de mettre sur pied un fonds de 50 000 $ pour la réalisation de projets mobilisateurs au cours de l’année 2017. La particularité de ce fonds? C’est à la population que reviendra le choix des projets pour améliorer sa qualité de vie.

«Cette somme provient de la MRC des Sources, du Fonds pour les projets structurants. La municipalité a un budget de 106000 $ pour deux ans, il me semble. Un 50 000 $ ira pour le skate park et l’autre pour ce fonds», a précisé Alain Roy, conseiller municipal et responsable de cette démarche.

Le processus de sélection demeure simple. Les projets sélectionnés devront tout d’abord passer par le comité d’acceptabilité social de la municipalité, mis sur pied il y a deux ans. Par la suite, ils seront publiés sur un site Internet construit à cet effet. Et c’est à partir de ce site que la population sera invitée à voter électroniquement pour le projet qui lui plaît le plus.

«Tout va se faire de façon électronique. Nous allons donc nous assurer d’offrir un support adéquat afin que chacun puisse déposer son projet et voter. Isabelle Pellerin, notre nouvelle technicienne en loisirs, va s’assurer que les personnes qui ont besoin d’aide pour mettre en ligne leur projet reçoivent du support», a pour sa part assuré Georges-André Gagné, directeur général de la municipalité.

La ville d’Asbestos mise donc sur la participation citoyenne pour améliorer la qualité de vie de tous les jours. Cette démarche se veut la seconde étape au développement économique de la municipalité. En effet, l’ensemble du conseil souhaite améliorer les services offerts, améliorer la qualité de vie pour la population actuelle et aussi celle à venir.

«On souhaite ainsi recevoir au moins une quinzaine de projets. Il y a un 50 000 $ de disponible. Un maximum 25 000 $ sera accordé par projet, on devrait donc en avoir au moins deux cette année. À Asbestos, il y a beaucoup d’excellentes idées, mais elles sont très peu connues», a conclu M. Roy.