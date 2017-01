Juliette Bernier et Jean-Guy Hamel bénévoles de l’année à St-François

Saint-François – À chaque année, le conseil de Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier souligne le travail de ses bénévoles au Centre communautaire France-Gagnon-Laprade. Pour la 28e édition, le comité des fêtes paroissiales a organisé et célébré cette année son souper annuel le jeudi 12 janvier.

Pour leur implication exceptionnelle à la paroisse depuis 30 ans, les membres ont désigné Juliette Bernier et Jean-Guy Hamel comme bénévoles de l’année 2016. Ce sont messieurs Gérard Messier, président du conseil de Fabrique et Jocelyn Simard, marguillier, qui leur ont rendu hommage. Un cadeau leur a été remis.

M. Hamel a reçu les honneurs avec humour en livrant un extrait d’article concernant une recherche ayant été réalisée en neurosciences sur la gratitude et qui pourrait se résumer ainsi : « La gratitude fait du bien ; la pratiquer au quotidien est un gage de bonne santé physique et relationnelle. Donner de soi nous aide à résister au stress, à baisser la tension artérielle. »

Avec cette compréhension et réalisant la volonté des membres à vouloir souligner leur travail, le couple Bernier-Hamel a accepté d’être fêté!

Nathalie Blais du bureau de l’Archevêché de Sherbrooke était présente pour leur remettre un certificat d’honneur signé de Mgr Luc Cyr. Un punch et un délicieux repas chaud du temps des Fêtes attendaient les convives. Céline Rivard et Jules Chabot se sont chargés de l’animation musicale de la soirée et les danseurs ont pu s’exécuter avec plaisir. Comme à l’habitude, les tirages de prix de présence ont fait des heureux en cette soirée fraternelle et amicale.

Cette 28e édition concrétise de nouveau la vitalité de la paroisse grâce à l’implication de tous ses bénévoles. Un merci est adressé à tous ainsi qu’au couple Bernier-Hamel.