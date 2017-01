La circulation est permise en ville pour seulement quelques VHR

MRC des Sources – Les conducteurs et les propriétaires de véhicules hors route, et dans ce cas précis de 3 et 4 roues, ont maintenant accès légalement à certains chemins municipaux sur le territoire de la Ville d’Asbestos.

«Ledit règlement n’est que pour un usage récréatif, donc il n’est pas pour aller faire des commissions en ville. Cette nouvelle réglementation permet aux quadistes de se rendre plus facilement de leur domicile aux pistes», précisait le maire d’Asbestos, Hugues Grimard, un peu avant l’adoption officielle de ce règlement.

Pour Richard Ferland, président du Club de 3 et 4 roues de l’Or blanc, c’est une très bonne nouvelle attendue par ses quelque 250 membres. Pour les autres résidants, c’est une moins bonne nouvelle. Mais M. Ferland se fait rassurant et assure que le but, ce n’est pas de circuler librement dans la ville. Les quadistes ont accès aux commerces et restaurant et ils peuvent se rendre sur les pistes sans transporter leur VTT.

«Le Club avait fait la demande il y a un an et demi. Les quadistes à Asbestos ne pouvaient aller directement sur les sentiers. Ce règlement simplifie la vie des quadistes asbestriens, et nous apprécions l’ouverture de la ville. Nous allons essayer d’en faire profiter les commerçants avec les activités que nous tiendrons», a-t-il expliqué.

Il affirme que la police et l’équipe de la douzaine de patrouilleurs du Club s’assurent que les règlements sont bien suivis. Il rappelle que celui qui conduit son VTT normalement ne fait pas plus de bruit qu’une automobile.

Du côté des motoneiges

Le président du Club de motoneige Esquimaux de la MRC des Sources, Jonathan Prince, s’est quant à lui dit déçu de ne pas avoir été contacté par la municipalité pour sonder l’intérêt des motoneigistes quant au changement de zonage pour les véhicules hors routes (VHR). Pour lui, la motoneige fait partie des VHR et il avoue avoir été surpris que ce nouveau règlement soit spécifiquement réservé aux quadistes.

«Nous payons les mêmes immatriculations que les quadistes, mais avec ce règlement, nous n’avons plus les mêmes droits. Eux peuvent circuler, nous non. Pourtant, il existe des roues de caoutchouc qui peuvent être installées sur les ski-doos pour faire de courtes distances sur l’asphalte». Il avoue trouver dommage que les quelque 240 membres du Club ne puissent profiter de ce règlement.

«Si je reste à mille pieds d’un sentier, même si je mets des roues pour rouler, je suis illégal. Je dois remorquer mon ski-doo jusqu’au sentier. Je trouve dommage que l’on n’ait pas le même privilège. On est pénalisé parce que l’on reste en milieu urbain», a-t-il conclu.

Finalement, il faut savoir que ce règlement est valide seulement pendant certaines périodes de l’année et que la vitesse maximale est indiquée par une signalisation affichée en bordure des chemins municipaux. Les rues publiques concernées sont identifiées sur une carte en annexe du règlement municipal qui peut être consulté sur le site Internet de la ville.