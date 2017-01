Pour une diversification de l’habitation dans le Grand Valcourt

Valcourt – Valcourt 2030 souhaite regrouper les gens intéressés par une offre en habitation diversifiée dans le Grand Valcourt lors d’une soirée d’information sur l’habitation. Cette soirée se tiendra le mercredi 25 janvier 2017, dès 18h30, au Centre d’action bénévole de la région de Valcourt situé au 950, rue St-Joseph, à Valcourt. L’invitation s’adresse aux premiers acheteurs et aux actuels propriétaires qui sont à la recherche d’une résidence originale qui répondra à leur besoins.

Dans le cadre de la démarche qu’est Valcourt 2030, les citoyens du Grand Valcourt ont exprimé leur désir de diversifier l’offre en habitation afin de favoriser l’établissement durable de résidents sur le territoire. Cette soirée vise donc à présenter des modèles d’habitation différents et à entamer une discussion sur les besoins des résidents et des futurs résidents.

Dans un premier temps, les personnes présentes pourront assister à une présentation de Guillaume Brien, de l’organisme Entraide Habitat Estrie, qui détaillera trois projets de coopératives de propriétaires en Estrie. Également, Mélanie Drouin, diplômée en enseignement et en environnement, présentera un projet de développement résidentiel à Ste-Catherine-de-Hatley, qui se veut à la fois écologique et communautaire. Après une période de questions, la soirée se conclura par une période d’échanges afin d’identifier les besoins et de prévoir une suite à la rencontre. Des représentants des municipalités de Valcourt et du Canton de Valcourt seront également présents sur place pour répondre aux questions concernant le développement résidentiel et le cadre règlementaire en vigueur.

L’événement est gratuit et ouvert à tous. Afin de prévoir un nombre de places suffisant, les personnes intéressées sont invitées à confirmer leur présence en communiquant avec Josée Bélanger par téléphone au 450 532-2030 ou par courriel à l’adresse suivante : valcourt2030@outlook.com.