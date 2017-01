Belle réussite pour le Comité des paniers de Noël

Richmond (RC) – Les bénévoles du Comité des paniers de Noël ont préparé 368 boîtes de nourriture afin d’aider 113 familles demeurant dans la région de Richmond. Cinq équipes ont assuré la préparation et le transport des paniers entre les 15 et 20 décembre.

« La fête de Noël est devenue selon certaines personnes une fête commerciale, mais lorsque que je vois les nombreuses personnes s’impliquant pour aider leur prochain soit en faisant un don, en organisant une activité ou en travaillant à la préparation des paniers, je considère que Noël est avant tout une fête de partage, d’amour et de paix », considère Réal Nault du Comité des paniers, qui remercie tous les bénévoles impliqués aux différentes tâches de cette belle entraide.

Le comité remercie également toutes les personnes qui se sont impliquées dans les activités suivantes : le brunch de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François (plus de 300 personnes), le quillothon du Quillorama de Richmond (plus de 80 personnes), la collecte de denrées non-périssables provenant des écoles du Plein-Cœur, de St-Francis et de l’École secondaire régionale. Plus d’une dizaine d’endroits s’ajoutent également dans la ville de Richmond, dont la préparation des sacs de bonbons pour chacun des paniers de Noël faite par les jeunes de la catéchèse de la paroisse Sainte-Bibiane.

« La collaboration de la directrice du Maxi Richmond, Chantale Fortin, ainsi que l’excellent service des employés a été très appréciés de tous les bénévoles impliqués dans la gestion des marchandises. Nous les remercions chaleureusement pour le travail additionnel fourni durant l’une des périodes les plus occupées de l’année. Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les donateurs pour le support qu’ils apportent année après année au Comité des paniers de Noël et pour leur très grande générosité», ajoute M. Nault.