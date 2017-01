Des chèques qui donnent un bon coup de pouce

MRC des Sources - Les membres de la Branche Lions des Sources sont fiers de contribuer au mieux-être de la population. Ils ont récemment procédé à la remise des chèques aux organisations bénéficiaires du tirage.

Ainsi, le Centre d’action bénévole des Sources, le Service budgétaire populaire des Sources, la Maison des familles FamillAction et Défi handicap des Sources se sont vues remettre un chèque. En plus de ces organisations, la Branche Lions des Sources rend aussi des services humanitaires à des personnes démunies, particulièrement celles ayant besoin de lunettes. «Les Lions désirent remercier tous les entrepreneurs, les commerçants et autres qui ont acheté des billets de tirage Lions. Sans leur générosité, les Lions ne pourraient rendre tous ces services humanitaires», a conclu Denis Brouillard, gouverneur du district U-4.