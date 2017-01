Le contenu du programme de formation est enseigné aux élèves de la Commission scolaire des Sommets

Magog – La Commission scolaire des Sommets (CSS) tient à rectifier les faits concernant l’article paru dans le quotidien Le Soleil du 7 décembre, en soirée, et diffusé dans l’édition du 8 décembre de La Tribune. La CSS ne demande pas à ses enseignants d’enseigner en fonction des examens. Elle leur demande au contraire d’enseigner les apprentissages essentiels, c’est-à-dire le contenu du programme de formation, et de suivre la progression des apprentissages du ministère de l’Éducation. La grille des écoles efficaces mentionnée dans les médias est un outil conçu pour les directions d’école afin de les aider dans la gestion pédagogique de leur école. Elle aide entre autres les directions à faire une analyse de leur école, et à mettre en place des mesures pour s’assurer que les notions prévues pour un cycle donné sont toutes enseignées avant d’être évaluées.

La CSS travaille avec ses directions la notion d’école efficace depuis 2011. Par cette approche, basée sur des données de la recherche (John Hattie, Steve Bissonnette, Richard Dufour et Michael Fullan), la CSS amène les directions d’école à poser des gestes dans leur milieu pour améliorer la réussite des élèves. Cette réussite est évidemment mesurée par des évaluations faites par les écoles, par la commission scolaire et par le ministère de l’Éducation. Et la CSS souhaite que ses élèves soient adéquatement préparés à ces évaluations, mais en aucun cas elle ne réduit l’enseignement à la préparation aux examens. Loin de là. Enfin, le fait de planifier à rebours consiste à avoir une vue d’ensemble de la totalité de la matière à enseigner, à déterminer tous les éléments qui doivent être évalués et, ensuite, de s’assurer d’enseigner la totalité du contenu avant d’évaluer les élèves. C’est ainsi qu’une bonne évaluation doit être prévue, si l’on souhaite qu’elle reflète fidèlement les apprentissages réels des élèves.

Le souhait émis par la CSS et avec lequel les directions d’établissement sont en accord est que l’équipe-école parte toujours du programme de formation et des besoins des élèves pour déterminer les actions pédagogiques à poser.