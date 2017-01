Une bonne cuvée pour les paniers de Noël à Windsor

Windsor (RC) – C’est durant l’avant-midi du samedi 17 décembre que les Chevaliers de Colomb et de nombreux bénévoles ont remis des paniers de Noël à plus de 70 familles sur les territoires de Windsor, Val-Joli, Saint-Claude et Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Le Grand Chevalier Marc Morin, le responsable de la confection des paniers André Bourgeois et son équipe ont constaté une générosité à la hausse pour 2017. Les dons en argent et en denrées non périssables ainsi que l’appui de commerçants ont contribué à cette réussite. La Caisse Desjardins du Val-Saint-François a également soutenu généreusement l’œuvre des paniers de Noël du conseil 2841 des Chevaliers.

Comme à chaque année, la présence des Filles d’Isabelle, à la fois pour la guignolée et la distribution des paniers, a permis aux bénévoles de profiter de leurs repas toujours appréciés.