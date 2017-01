Rétrospective de l’an 2016

Janvier

À Saint-Camille, les citoyens se donnent les moyens pour sauver l’église

Après une dizaine d’années de consultations et de recherche de financement, le projet de transformation de l’église de Saint-Camille en centre multifonctionnel pourra débuter sous peu.

Février

Danville : L’archer danvillois Benny Parenteau participait à la plus imposante compétition de tir à l’arc intérieure au monde à Las Vegas. Et il est passé tout près de monter sur le podium.

MRC des Sources : L’accueil touristique dans la région des Sources prend un nouvel envol en 2016, avec l’ouverture récente du Centre touristique régional (CTR). Ce lieu offre entre autres une belle occasion de découvrir la multitude d’activités hivernales offertes sur le territoire.

Mars

Asbestos : Un accident mortel tragique est survenu à Asbestos. Une piétonne ayant été heurtée par un véhicule de déneigement est malheureusement décédée à la suite de ses blessures quelques heures plus tard.

Avril

Danville : Le projet de l’usine pilote d’Alliance Magnésium inc. (AMI) avance lentement, mais sûrement. Son programme de développement en trois étapes, devant mener à une production annuelle de 50 000 tonnes de magnésium et autres produits minéraux en 2018 à Asbestos, devrait se concrétiser physiquement avec la production des premiers lingots d’ici la fin de l’année.

MRC des Sources : La députée de Richmond, Karine Vallières, a annoncé la nomination d’Alain Lemaire comme nouveau président de la Table de diversification économique de la MRC des Sources.

(Photo: François Gouin a cédé sa place de président de la Table de diversification économique de la MRC des Sources à Alain Lemaire, en compagnie de Karine Vallières.)

Mai

Asbestos : Le Cégep de Sherbrooke confirme que son offre de formation à la population de la MRC des Sources débutera dès l’automne 2016. Après les deux premiers tours d’admission aux études collégiales, 15 étudiants sont déjà admis à la formule Tremplin-DEC qui sera offerte à Asbestos.

Le Québec a désormais son Compostelle. Les premiers pèlerins du Chemin de St-Rémi ont pris le départ à St-Adrien tôt le matin du 21 mai pour un long parcours de 820 km qui les mènera après 42 jours à Sainte-Florence, dans la Matapédia. Ce projet du Chemin de St-Rémi a demandé à ses organisateurs quatre longues années de préparation.

(Photo : C’est un départ pour Deborah Nadeau, Mario Lessard et Lise Grenier, les trois premiers pèlerins du Chemin de St-Rémi.)

Juin

Asbestos : Le projet de la jeune entreprise d’Asbestos, Lunetterie Générale, une entreprise asbestrienne, prend son envol. Une aide financière de quelque 420 000 $ lui permettra d’aller de l’avant dans la fabrication et l’assemblage de lunettes de bois.

Tingwick : Des investissements de 1,1 million $ permettront d’agrandir le chalet principal de la station de ski de Tingwick. Un nouveau bar sera créé et réaménager l’aire de restauration sera réaménagée.

Asbestos : Les dirigeants de Canards du Lac Brome ont officialisé l’acquisition de l’ancien abattoir Viande Laroche d’Asbestos. L’investissement financier permettra la création de 100 emplois dans la prochaine année.

(Photo : Sylvie Beauchemin, vice-présidente de la table de diversification économique de la MRC des Sources, Claude Trottier, président et directeur de l’exploitation de Canards du Lac Brome, Karine Vallières, députée de Richmond, Mario Côté, président du conseil de Canards du Lac Brome et Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire d’Asbestos devant un des nombreux camions que l’on pourra désormais voir dans la région)

Juillet

Danville : La 24e édition de la compétition provinciale des pompiers 2016 avait lieu à Danville, réunissant 15 équipes provenant de partout dans la province.

Saint-Camille : Un café bistro nommé le Café du Flâneur, vient d’ouvrir ses portes à Saint-Camille, permettant au centre culturel et communautaire le P’tit Bonheur d’être ouvert 7 jours par semaine.

(Photo : Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources, Alexandre Mailhot, attaché politique d’Alain Rayes, Philippe Pagé, Benoit Bourassa et Karine Vallières, députée du comté de Richmond, étaient de l’ouverture officielle du tout nouveau Café du Flâneur à Saint-Camille.)

Août

Asbestos : À seulement 13 ans, Victor Roy ouvre un premier parcours de Soccer golf dans la MRC des Sources.

Asbestos : Attendue depuis plusieurs années par la Ville et les citoyens, on annonce l’implantation d’un projet commercial à l’entrée de la ville et l’arrivée de la bannière Tim Hortons sur le territoire. Le promoteur franchisé est Bruno Saint-Onge qui possède plusieurs restaurants à Victoriaville et à Warwick.

Asbestos : Un projet d’arrachage d’herbier en milieu aquatique a eu lieu au Trois-Lacs. Une nouvelle méthode que la municipalité d’Asbestos n’a pas hésité à tester afin de poursuivre le travail amorcé il y a plusieurs années.

(Photo : Isaac Cloutier-Bourgeois et Charles Gauthier à l’œuvre alors qu’ils mettent en application une nouvelle méthode pour aider à contrôler la prolifération des herbiers aquatiques au Trois-Lacs.)

Septembre

MRC des Sources: Pendant plusieurs semaines, des pancartes arborant l’inscription Les Affamés se sont déplacées à travers les villages de Wotton, Saint-Adrien, Ham-Nord, Ham-Sud, Saint-Fortunat et les alentours. En fait, la région est devenue le plateau de tournage du prochain film de genre de Robin Aubert, un gars du coin.

St-Georges-de-Windsor : Le couple Durocher Demers de Saint-Georges-de-Windsor a assisté à l’incendie contrôlé de sa résidence, infestée par la mérule pleureuse.

(Photo: La maison du couple Durocher Demers a pris feu de façon contrôlée afin de détruire la mérule pleureuse qui s’y était installée.)

Octobre

Asbestos : La Commission scolaire des Sommets (CSS) a fermé l’école secondaire de l’Escale et le Centre de formation professionnelle de l’Asbesterie après avoir été avisée par la direction de l’école que des menaces la ciblaient. Plus tard dans la journée, deux adolescents ont été arrêtés puis relâchés sur le territoire de la MRC des Sources. Le message en question a été envoyé à plusieurs élèves sur Facebook. Cette fermeture a ébranlé les élèves, le personnel enseignant et professionnel ainsi que la Commission scolaire des Sommets.

Danville : Solution Thermo reçoit une aide financière de 153 616 $ pour permettre à l’entreprise de centraliser ses activités, de réduire ses frais de manutention et de transport et de fabriquer ses propres produits grâce à la construction d’une usine et à l’acquisition d’équipements. Un espace consacré à la recherche et au développement de même qu’un centre de formation technique et pratique ont aussi été aménagés.

MRC des Sources : Le journal indépendant L’Étincelle de Windsor fait l’acquisition de l’hebdomadaire l’Express des Sources. Celui-ci se nommera dorénavant Actualités-L’Étincelle.

(Photo : Claude Frenette président, Chantal Darveau, directrice de la publication, Ginette Brown, représentante, Sophie Marais, journaliste et Jacques Blais, vice-président aux opérations TC Média.)

Novembre

Ham-Sud : Après une première rencontre avec le ministre des Transports du Québec au printemps, les principaux représentants régionaux avaient pu officiellement déposer le dossier de la route 257. La députée a de nouveau ouvert la porte de l’Assemblée nationale à Hugues Grimard, préfet, Pierre Therrien, maire de St-Adrien et Georges St-Louis, maire de Ham-Sud, pour rencontrer le ministre Laurent Lessard. Lors de cette rencontre, Les intervenants de la région ont présenté une vidéo démontrant l’état de la route à certaines périodes de l’année.

MRC des Sources : Les 24 et 25 octobre se tenait la seconde édition du colloque international Rendez-vous des éco-matériaux dans la MRC des Sources. Les 165 participants, français et québécois, ont partagé leurs expertises respectives en matière de construction durable de chaque côté de l’océan, en plus de réseauter et d’échanger. Et leur collaboration se poursuivra durant les prochains.

Décembre

Danville : Le Marché Public Mante du Carré à Danville fêtait son 10e anniversaire. Pour l’occasion, clients, producteurs, et partenaires financiers de l’organisme à but non lucratif étaient réunis lors d’un souper-bénéfice.

Asbestos : Par l’entremise du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 495 000 $ à Mag One Operations pour la réalisation d’un projet évalué à 1 122 750 $. À Asbestos, les trois objectifs opérationnels de l’entreprise sont de fabriquer des panneaux isolants à base d’oxyde et d’hydroxyde de magnésium pour le domaine de la construction, de produire de l’oxyde et de l’hydroxyde de magnésium ainsi que de la silice de très grande pureté et à plus long terme, de produire du magnésium métal, aux multiples possibilités d’utilisation.

(Photo : Jim Blencoe, coprésident du CA et directeur de la technologie chez Mag One Products inc., Lucky Janda, directeur général, Nelson Skalbania, président du CA et cofondateur de l’entreprise, Karine Vallières et Gervais Soucy, Professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke étaient réunis dans les locaux en aménagement de Mag One à Asbestos.)