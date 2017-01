Familles Cayer et Lambert : Vingt ans après!

Windsor – C’est en 1996 que les familles Cayer et Lambert soulignaient la naissance de bébé Kathy Cayer réunissant ainsi quatre générations. Vingt ans plus tard, bébé Théo Grégoire concrétisait une cinquième génération. La première photo rassemble Patrick Cayer, bébé Kathy et grand-mère Rita Lambert (debout) ; l’arrière-grand-père Normand Lambert et l’arrière-arrière-grand-père Réginald Lambert (assis). La seconde photo, celle de 2016, regroupe Kathy Cayer, bébé Théo et grand-père Patrick Cayer; l’arrière-grand-mère Rita Lambert et l’arrière-arrière-grand-père Normand Lambert. Félicitations!