Une nouvelle page a été tournée au CAB de Richmond

Richmond (RC) – À l’approche de 2017, l’assemblée générale annuelle (AGA) du Centre d’action bénévole (CAB) de Richmond, qui se tenait le 15 novembre dernier, a été l’occasion de brosser les acquis relevant d’une année 2016 bien remplie.

À ce jour le CAB offre dix-sept services différents aux personnes en perte d’autonomie, dont six regroupant l’ensemble de la population de la région de Richmond. Sur une base annuelle, cet éventail cumule 27 085 services rendus pour 10 106 heures. Le service de la Popote roulante est l’un des plus connus des services aux personnes en ce qui concerne le maintien à domicile.

C’est au cours de la récente porte ouverte 2016 que l’accent fut mis sur la promotion des autres volets méconnus, dont le Carrefour d’information pour aînés, le programme PAIR (Programme d’aide individuelle pour les retraités) et Urgence écoute. Cette année l’AGA a recensé soixante-dix-sept bénévoles répartis dans cinq municipalités.

« Le Centre d’action bénévole de Richmond est fier de compter parmi eux cinq nouvelles inscriptions. Le recrutement est mis de l’avant dans leur nouveau plan d’action. Les bénévoles sont le cœur de cet organisme ; ils constituent une force d’humanisation et d’amélioration de la qualité de vie de la communauté. C’est pourquoi que chaque année plusieurs évènements sont organisés pour souligner la reconnaissance dont profite le CAB envers leur travail », souligne la directrice Marie-Josée Voisine.

De Mme Murray à M. André Desfossés

Lors de l’assemblée annuelle, Norma Murray, présidente du conseil d’administration du Centre d’action bénévole, a annoncé qu’elle ne renouvellera pas son poste de présidence, mais qu’elle siégera toutefois à titre d’administratif. C’est avec honneur et fierté que André Desfossés remplit dorénavant cette fonction. Linda Désourdy devient par élection la nouvelle vice-présidente. C’est avec l’appui et le soutien de Monique McClemens, secrétaire réélue et Doris Blanchette, trésorière réélue, que le conseil d’administration entamera sa nouvelle année.