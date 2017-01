Simulation d'accident à Cleveland

Cleveland (JL-RC) – Le samedi 26 novembre, les pompiers du Service sécurité et incendie de la région de Richmond (SSIR) ont participé à une journée de simulations d’accidents de la route. L’activité avait lieu chez Remorquage Courteau situé sur le territoire du Canton de Cleveland.

Tous présents, les pompiers ont pu mettre en pratique de nouveaux équipements comme les coussins de levage et les barres stabilisatrices. Ils ont pu également se pratiquer face à des situations d’accidents moins fréquentes, mais qui exigent d’être bien maîtrisées. Suite à cette journée, les pompiers de la région Richmond sont prêts à intervenir plus efficacement face à des matières dangereuses et aux accidents de la route.