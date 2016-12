Message de Gemma Gagnon soulignant la fête de Noël

Windsor – Les membres du Service d’activités aux aînés du Centre d’action bénévole de Windsor et Région soulignent la fête de Noël. Cette journée du jeudi hebdomadaire permet à ces aînés de maintenir leurs capacités fonctionnelles, contribue à la promotion de leur santé et sert à promouvoir une vision positive du vieillissement.

Au nom de la direction et en mon nom personnel, je tiens à remercier le Comité de la famille et des aînés de la Ville de Windsor pour leur apport financier qui nous permet de choyer ces aînés qui le méritent tant. Un petit cadeau leur a été remis.

Nous soulignons la présence de mesdames Sylvie Bureau, mairesse de Windsor et Solange Richard, conseillère. Merci à nos deux équipes de bénévoles pour ces jeudis animés !

Merci aussi à Jules Chabot et Céline Rivard, musiciens-chanteurs, pour avoir agrémenté cette fête de leurs plus belles mélodies. Merci à la cuisinière Nicole Boulay et ses aides-cuisinières pour l’excellent repas qui nous a été servi, sans oublier Manon Labrie pour sa délicieuse bûche de Noël.

Nous profitons de cette occasion pour vous offrir à tous, nos meilleurs vœux de Paix, de Joie, de Santé et de Bonheur pour l’année 2017.