181 donneurs pour la collecte du Tournesol

Windsor (RC) – La deuxième collecte de sang annuelle de l’école secondaire du Tournesol a de nouveau été en mesure de dépasser l’objectif initial de 175 donneurs. Au total, 181 personnes ont bravé une température de « sang-froid » durant la journée du 19 décembre.

C’est exactement le même nombre de donneurs qui avaient été présents à la première collecte de 2015 avec au départ un objectif de 140 personnes. Tout comme l’an dernier en décembre, les professeurs responsables du programme Santé globale, Gilles Dubois et Éric Traversy, ont conservé un objectif adéquat de donneurs de divers âges.

La conseillère en organisation de collecte Stéphanie Côté et le personnel d’Héma-Québec ont été impressionnés par les responsables de l’activité et les élèves du Tournesol qui ont recruté leurs familles et amis afin d’assurer la réussite de l’objectif. Lors de la collecte, une trentaine de jeunes des 3e, 4e et 5e années du secondaire accompagnés de parents ont par la même occasion mis en valeur le programme Santé globale qui profite ainsi d’un accroissement au sein de la population.