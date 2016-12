Quand travailler ensemble fait une différence

MRC des Sources – Toute une équipe de bénévoles travaille d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour s’assurer que les paniers de Noël soient prêts à temps pour les gens en ayant fait la demande.

Après avoir récupéré les dons de denrées non périssables un peu partout à travers la MRC, l’équipe des filles d’Isabelle d’Asbestos, orchestrée par Francyne Audet, s’est mise au travail pour séparer le tout et monter les 189 paniers demandés cette année. La demande est moindre que par les années passées, mais il y a beaucoup de nouvelles demandes. «Il y a beaucoup de gens malades cette année. On voit que le visage de la pauvreté change», a constaté Mme Audet. Elle s’est permis aussi d’ajouter que les gens sont de plus en plus exigeants envers les produits qui se retrouvent dans leurs paniers. «Il faut comprendre que je ne peux pas faire les paniers selon les demandes de chacun», a-t-elle expliqué.

Elle mentionne la générosité de certaines entreprises, dont Cascades qui a donné 36 caisses de papier toilette, et la générosité de toute la population en général.

Une cinquantaine de bénévoles ont œuvré à la confection des paniers tandis qu’une quarantaine se sont affairés le jour de la livraison, aidé par une dizaine de jeunes du CFER Asbestos. «Ils participent à un programme de préparation au marché du travail. Ils s’engagent dans la communauté en livrant aux maisons aujourd’hui», a précisé Julie Roux, enseignante au CFER.

Mentionnons également que des enfants de l’école la Passerelle ont confectionné des pots afin de faire des biscuits. Ceux-ci ont apporté la trentaine de pots à Madame Audet pour qu’elle les ajoute au contenu des paniers de Noel. Des jouets ont aussi été donnés, nettoyés et ajoutés aux paniers destinés aux familles.

«Cela fait quatre ou cinq ans que je participe et j’aime donner de mon temps et aider les autres. Je suis contente de pouvoir aider à leur procurer un Noël réjouissant », a conclu une bénévole.